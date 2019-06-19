Граждане назвали главные ожидания от Зеленского

Половина граждан Украины (50%) ожидают от президента Владимира Зеленского решения вопроса прекращения огня на Донбассе, 38% - снижения коммунальных тарифов. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 8-12 июня.

Кроме того, 22% - ожидают уменьшения влияния олигархов на политику, 20% - ждут повышения социальных стандартов, 19% - наказания виновных в коррупции чиновников, 17% - отмены неприкосновенности народных депутатов, 16% - повышения качества медицины, 13% - активизации сотрудничества с НАТО и ЕС, 12% - налаживания сотрудничества с Россией, 12% - укрепления украинской армии, 10% - объединения страны.

В то же время, ожидания снижения тарифов значительно выше среди жителей Востока и Юга Украины, где около 50% ждут от Зеленского в первую очередь этих шагов.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 8-12 июня 2019 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка выборки - 2,2%.

Напомним, ранее представитель президента Кабинете министров Андрей Герус сообщил о том, что Владимир Зеленский не давал обещаний снизить тарифы для населения. Однако затем он Герус извинился за свою фразу о том, что "Зеленский шутил о снижении тарифов". По словам представителя президента, Зеленский уже дважды созывал совещание по возможности понижения тарифов для населения.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в начале июня деятельностью президента Владимира Зеленского удовлетворены 49% граждан Украины.