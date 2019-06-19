Громадяни назвали головні очікування від Зеленського

Половина громадян України (50%) очікують від президента Володимира Зеленського вирішення питання припинення вогню на Донбасі, 38% - зниження комунальних тарифів. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 8-12 червня.

Крім того, 22% - очікують зменшення впливу олігархів на політику, 20% - чекають підвищення соціальних стандартів, 19% - покарання винних у корупції чиновників, 17% - скасування недоторканності народних депутатів, 16% - підвищення якості медицини, 13% - активізації співпраці з НАТО і ЄС, 12% - налагодження співпраці з Росією, 12% - зміцнення української армії, 10% - об'єднання країни

У той же час, очікування зниження тарифів значно вище серед мешканців Сходу та Півдня України, де близько 50% чекають від Зеленського в першу чергу цих кроків.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 8-12 червня 2019 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Похибка вибірки - 2,2%.

Нагадаємо, раніше представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус повідомив про те, що Володимир Зеленський не давав обіцянок знизити тарифи для населення. Однак потім він Герус вибачився за свою фразу про те, що "Зеленський жартував про зниження тарифів". За словами представника президента, Зеленський вже двічі скликав нараду по можливості зниження тарифів для населення.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на початку червня діяльністю президента Володимира Зеленського задоволені 49% громадян України.