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Первыми шагами Зеленского довольны почти 50% украинцев

Новости » Выборы 2019    19.06.2019 - 13:26
Первыми шагами Зеленского довольны почти 50% украинцев
Фото: президент Украины (РБК-Украина)

Социологи сравнили рейтинги поддержки Зеленского и Порошенко после выборов

Деятельностью президента Владимира Зеленского, вступившего в должность 20 мая, одобряют 49% граждан Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 8-12 июня.

Первыми шагами Зеленского довольны почти 50% украинцев

Как отмечают социологи, рейтинг поддержки Петра Порошенко, который стал президентом в июне 2014 года, находился около уровня 50% в течение лета-осени того же года. Однако рейтинг начал падать уже к концу года, а к концу 2015 года снизился до 20%.

Первыми шагами Зеленского довольны почти 50% украинцев

По данным опроса, в июне 2019 года 22% положительно оценивают работу главы правительства Владимира Гройсмана, с другой стороны 65% - отрицательно. В то же время доверие к Кабмину находилось выше 50% летом-осенью 2014 года, однако упало до 10% к концу 2015 года.

Первыми шагами Зеленского довольны почти 50% украинцев

В июне 2019 года работой Верховной рады недовольны почти 90% респондентов, довольны - только 5%. Однако доверие к парламенту никогда не было слишком высоким.

Первыми шагами Зеленского довольны почти 50% украинцев

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 8-12 июня 2019 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка выборки - 2,2%.

Отметим, очередные выборы президента Украины в 2019 году проходили в два тура. По результатам повторного голосования 21 апреля Владимир Зеленский получил 73,22% голосов избирателей, тогда как за Петра Порошенко свой голос отдали 24,45% украинцев.

Владимир Зеленский принял присягу президента Украины во время торжественного заседания 20 мая 2019 года.

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