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Гражданам США разрешили путешествовать за границу

Вашингтон, Четверг 06 августа 2020 22:06
Гражданам США разрешили путешествовать за границу
Фото: турист в маске (flickr)
Автор: Роман Калиниченко

Список не рекомендуемых для посещения стран пока не опубликовали

Соединенные Штаты Америки отменяют запрет на зарубежные поездки на фоне пандемии коронавируса. Соответствующие ограничения США ввели в марте.

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, сообщает The Guardian.

"В связи с улучшением условий здоровья и безопасности в одних странах и потенциальным ухудшением в других, Департамент возвращается к предыдущей системе рекомендаций по поездкам для конкретных стран", - говорится в сообщении.

При этом список стран, которые американцам не рекомендуется посещать, опубликован не был.

Сегодня в США число заболевших коронавирусом превысило 5 миллионов человек. От инфекции скончались 162 тысячи граждан. За последние сутки в Штатах было зарегистрировано более 55 тысяч случаев заражения.

Напомним, несмотря на то, что США являются лидерами по числу инфицированных, президент Дональд Трамп убежден, что Штаты справились с коронавирусом намного лучше, чем остальные страны.

Трамп также заявил, что ожидает получить вакцину от коронавируса к выборам президента США 3 ноября.

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