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Громадянам США дозволили подорожувати за кордон

Вашингтон, Четвер 06 серпня 2020 22:06
Громадянам США дозволили подорожувати за кордон
Фото: турист у масці (flickr)
Автор: Роман Калиниченко

Список країн, що не рекомендуються для відвідування, поки не опублікували

Сполучені Штати Америки скасовують заборону на закордонні поїздки на тлі пандемії коронавірусу. Відповідні обмеження США ввели в березні.

Про це йдеться в заяві Держдепартаменту США, повідомляє The Guardian.

"У зв'язку з поліпшенням умов здоров'я і безпеки в одних країнах і потенційним погіршенням в інших, Департамент повертається до попередньої системи рекомендацій по поїздкам для конкретних країн", - йдеться в повідомленні.

При цьому список країн, які американцям не рекомендується відвідувати, опублікований не був.

Сьогодні в США число хворих коронавірусів перевищила 5 мільйонів осіб. Від інфекції померли 162 тисячі громадян. За останню добу в Штатах було зареєстровано понад 55 тисяч випадків зараження.

Нагадаємо, незважаючи на те, що США є лідерами за кількістю інфікованих, президент Дональд Трамп переконаний, що Штати не впоралися із коронавірусів набагато краще, ніж інші країни.

Трамп також заявив, що очікує отримати вакцину від коронавірусу до виборів президента США 3 листопада.

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