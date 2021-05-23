Граждан Бангладеш больше не будут считать изменниками за поездки в Израиль

Несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений с Израилем, министр внутренних дел Бангладеш Асадуззаман Хан заявил, что новые выданные паспорта больше не будут выделять Израиль, открывая возможность для граждан Бангладеш легально посещать эту страну.

Граждан Бангладеш, которые ездили в Израиль или пытались приехать, в прошлом арестовывали и обвиняли в государственной измене или им угрожала такая судьба, если они когда-либо снова ступят на землю Бангладеш.

Такова судьба журналиста Салаха Чоудхури, редактора Weekly Blitz, который в 2003 году попытался приехать в Израиль для участия в писательском семинаре в Тель-Авиве. Впоследствии он был заключен в тюрьму по обвинению в государственной измене, подстрекательстве к мятежу и богохульстве.

Заместитель министерства иностранных дел Израиля Гилад Коэн приветствовал этот шаг и призвал правительства двух стран работать над установлением официальных связей, как Израиль сделал в прошлом году с другими мусульманскими странами, такими как ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан, в рамках соглашений о нормализации отношений при посредничестве Соединенных Штатов.