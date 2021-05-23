Громадян Бангладеш більше не вважатимуть зрадниками за поїздки до Ізраїлю

Незважаючи на відсутність офіційних дипломатичних відносин з Ізраїлем, міністр внутрішніх справ Бангладеш Асадуззаман Хан заявив, що нові видані паспорти більше не виділятимуть Ізраїль, відкриваючи можливість для громадян Бангладеш легально відвідувати цю країну.

Громадян Бангладеш, які їздили в Ізраїль або намагалися приїхати, в минулому заарештовували і звинувачували в державній зраді або їм загрожувала така доля, якщо вони коли-небудь знову ступлять на землю Бангладеш.

Така доля журналіста Салаха Чоудхурі, редактора Weekly Blitz, який у 2003 році спробував приїхати до Ізраїлю для участі в письменницькому семінарі в Тель-Авіві. Згодом він був поміщений у в'язницю за звинуваченням у державній зраді, підбурюванні до заколоту і богохульстві.

Заступник Міністерства закордонних справ Ізраїлю Гілад Коен привітав цей крок і закликав уряди двох країн працювати над встановленням офіційних зв'язків, як Ізраїль зробив минулого року з іншими мусульманськими країнами, такими як ОАЕ, Бахрейн, Марокко і Судан, в рамках угод про нормалізацію відносин за посередництва Сполучених Штатів.