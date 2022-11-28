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Не грати в імітацію. У Зеленського наполягають на введенні ліміту цін на нафту з РФ

Фото: Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Заходу необхідно вирішити проблему у вигляді запровадження ліміту цін на російську нафту, а не "грати в імітацію".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter .

"Філософія ідеї обмеження цін на російську нафту полягає в тому, що Росія не повинна отримувати надприбутки з продажу енергоносіїв і фінансувати за них війну в Європі. А не в тому, щоб зберегти все як є і поставити галочку. Може, будемо вирішувати проблему, а не грати в імітацію?", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що міністри енергетики країн Євросоюзу не змогли домовитися щодо встановлення ліміту ціни на російську нафту.

Пізніше стало відомо, що дипломати ЄС, ймовірно, призупинили переговори про обмеження цін на російську нафту, оскільки Польща та країни Балтії заперечували проти пропозиції, яку вони вважають надто щедрою для РФ.

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