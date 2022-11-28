Не играть в имитацию. У Зеленского настаивают на введении лимита цен на нефть из РФ

Западу необходимо решить проблему в виде введения лимита цен на российскую нефть, а не "играть в имитацию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

"Философия идеи ограничения цен на российскую нефть состоит в том, что Россия не должна получать сверхприбыли с продажи энергоносителей и финансировать за них войну в Европе. А не в том, чтобы сберечь все как есть и поставить галочку. Может быть, будем решать проблему, а не играть в имитацию?", - подчеркнул он.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что министры энергетики стран Евросоюза не смогли договориться по поводу установления лимита цены на российскую нефть.

Позже стало известно, что дипломаты ЕС, вероятно, приостановили переговоры об ограничении цен на российскую нефть, поскольку Польша и страны Балтии возражали против предложения, которое они считают слишком щедрым по отношению к РФ.

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