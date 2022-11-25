Євросоюз відклав переговори щодо рівня ліміту цін на російську нафту, - ЗМІ

Дипломати Євросоюзу призупинили переговори про обмеження цін на російську нафту, оскільки Польща та країни Балтії заперечували проти пропозиції, яку вони вважають надто щедрою стосовно РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Дипломати очікували, що угода буде укладена у п'ятницю ввечері, але позиції залишилися незмінними. Тому переговори були відкладені до понеділка.

Польща та країни Балтії обурені пропозицією обмежити ціни на російську нафту на рівні 65 доларів за барель, оскільки цей рівень вищий за ціни, за якими РФ продає сиру нафту зараз. Польща вимагає додаткових санкцій, механізму перегляду та ціни нижчої за ринкову.

Країни змушені обирати між двома практично нерозв'язними пріоритетами: спробувати перекрити доходи Росії та уникнути потенційно болісних стрибків цін на нафту, які можуть завдати шкоди світовій економіці.

"Якщо встановити надто високу цінову стелю, це не дуже вигідно. Нафта - найбільше джерело доходу для російського бюджету, тому дуже важливо зробити це правильно, щоб це дійсно вплинуло на здатність Росії фінансувати цю війну", - заявив віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

Судноплавні країни, такі як Греція, воліють вищий рівень, який допоможе підтримувати торгівлю. Переговори були напруженими, тому що верхня межа на рівні 65 доларів перевищує ціни, які Росія вже приймає на свою нафту.

Наближається крайній термін: санкції ЄС щодо російської нафти набудуть чинності 5 грудня, і збої в роботі ринку, ймовірно, будуть сильнішими, якщо не буде встановлено межу цін. Санкції ЄС закриють доступ до страхування та послуг для будь-якого судна, яке перевозить російську нафту. Обмеження дозволяє доступ до цих послуг, але тільки в тому випадку, якщо сира нафта куплена нижче за певний рівень.