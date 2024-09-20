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Грантові кошти на навчання "ходитимуть" за студентом, але є важлива умова

Фото: Гранти на навчання (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Гроші, виділені студентам, у якості грантів на навчання, "ходитимуть" за ними у разі переведення до іншого університету.

Він розповів про особливості експерименту із запровадження грантового фінансування для здобуття вищої освіти.

Якщо студент-контрактник, який отримав грант на навчання, захоче перевестися до іншого закладу вищої освіти в межах тієї ж спеціальності, кошти гранту перейдуть разом із ним. Водночас переведення заборонене протягом першого року навчання.

Нагадаємо, з 16 вересня українські студенти можуть оформити грант на навчання через додаток "Дія". Цього року вперше студенти-контрактники зможуть отримати гранти, що покриють частину або всі витрати на навчання. Гранти доступні для студентів денної або дуальної форми навчання на бакалавраті чи магістратурі в медичних, ветеринарних та фармацевтичних напрямах.

Після успішного вступу на обрану програму студенту необхідно подати заявку на отримання гранту через свій електронний кабінет у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО). Після обробки заявки студент отримає повідомлення про призначення гранту на перший рік навчання із зазначенням відповідної суми.

Розмір гранту залежить від результатів національного мультипредметного тесту (НМТ). Абітурієнти, які набрали від 150 балів з двох предметів, можуть отримати 15 тисяч гривень, а ті, хто має від 170 балів, можуть претендувати на 25 тисяч гривень. Зазначається, що такі гранти дозволять дітям вільно обирати спеціальності, оскільки не всі сім'ї мають можливість оплатити навчання на контракті.

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