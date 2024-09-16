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Студенти в Україні будуть отримувати гранти на навчання: названі суми виплат

Україна, Київ, Понеділок 16 вересня 2024 15:12
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Студенти в Україні будуть отримувати гранти на навчання: названі суми виплат Фото: Навчання у вишах (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Українські студенти можуть оформити грант на навчання через "Дію", починаючи із сьогодні, 16 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова у Telegram.

Він зазначає, що цього року студенти-контрактники вперше отримають гранти, що покриватимуть частину або всі витрати на навчання. Вони доступні для студентів денної або дуальної форми навчання на бакалавраті чи магістратурі в медичних, ветеринарних та фармацевтичних напрямках. Розмір гранту залежить від результатів національного мультипредметного тесту (НМТ).

Абітурієнти, які набрали від 150 балів з двох предметів, можуть отримати грант у розмірі 15 тисяч гривень, а ті, хто має від 170 балів, можуть претендувати на грант у розмірі 25 тисяч гривень.

Як отримати грант на навчання у "Дії"

Подати заяву на отримання гранту студенти можуть через свій електронний кабінет у ЄДЕБО. Для цього потрібно буде пройти ідентифікацію через застосунок "Дія" та відкрити спеціальний рахунок у банку. Неповнолітні абітурієнти зможуть подавати заявку через своїх батьків або законних представників.

Щоб отримати грант, необхідно оновити додаток, знайти в переліку документів Сертифікат на навчання та натиснути "Отримати грант". Підтвердити та активувати грант можна до 5 листопада.

Міністерство освіти видасть наказ про надання грантів, після чого кошти будуть автоматично перераховані до спеціального фонду навчальних закладів.

Перший платіж, який становитиме 50% щорічного гранту, буде перераховано до 1 грудня 2024 року, а другий – до 1 квітня 2025 року. Після зарахування коштів студент отримає повідомлення в мобільному додатку.

Нагадаємо, з 2024 року в Україні запроваджують державні гранти для студентів, які навчаються на контрактній основі у закладах вищої освіти. Ці гранти можуть бути використані виключно для оплати навчання та виплачуватимуться протягом всього терміну навчання, двічі на рік.

Як повідомляє РБК-Україна, розмір гранту визначатиметься індивідуально для кожного вступника, враховуючи результати Національного мультипредметного тесту та спеціальний коефіцієнт для обраної спеціальності.

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