Грантовые средства на обучение будут "ходить" за студентом, но есть важное условие

Напомним, с 16 сентября украинские студенты могут оформить грант на обучение через приложение "Дия". В этом году впервые студенты-контрактники смогут получить гранты, которые покроют часть или все расходы по обучению. Гранты доступны для студентов дневной или дуальной формы обучения на бакалавриате или магистратуре в медицинских, ветеринарных и фармацевтических направлениях.

После успешного поступления на выбранную программу студенту необходимо подать заявку на получение гранта через свой электронный кабинет в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО). После обработки заявки студент получит уведомление о назначении гранта на первый год обучения с указанием соответствующей суммы.

Размер гранта зависит от результатов национального мультипредметного теста (НМТ). Абитуриенты, набравшие от 150 баллов по двум предметам, могут получить 15 тысяч гривен, а имеющие от 170 баллов могут претендовать на 25 тысяч гривен. Отмечается, что такие гранты позволят детям свободно выбирать специальности, поскольку не все семьи могут оплатить обучение на контракте.

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