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Грантовые средства на обучение будут "ходить" за студентом, но есть важное условие

Фото: Гранты на обучение (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Деньги, выделенные студентам, в качестве грантов на обучение, будут "следовать" за ними в случае перевода в другой университет.

Он рассказал об особенностях эксперимента по введению грантового финансирования для получения высшего образования.

Если студент-контрактник, получивший грант на обучение, захочет перевестись в другое высшее учебное заведение в пределах той же специальности, средства гранта перейдут вместе с ним. В то же время перевод запрещен в течение первого года обучения.

Напомним, с 16 сентября украинские студенты могут оформить грант на обучение через приложение "Дия". В этом году впервые студенты-контрактники смогут получить гранты, которые покроют часть или все расходы по обучению. Гранты доступны для студентов дневной или дуальной формы обучения на бакалавриате или магистратуре в медицинских, ветеринарных и фармацевтических направлениях.

После успешного поступления на выбранную программу студенту необходимо подать заявку на получение гранта через свой электронный кабинет в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО). После обработки заявки студент получит уведомление о назначении гранта на первый год обучения с указанием соответствующей суммы.

Размер гранта зависит от результатов национального мультипредметного теста (НМТ). Абитуриенты, набравшие от 150 баллов по двум предметам, могут получить 15 тысяч гривен, а имеющие от 170 баллов могут претендовать на 25 тысяч гривен. Отмечается, что такие гранты позволят детям свободно выбирать специальности, поскольку не все семьи могут оплатить обучение на контракте.

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