Гранты на собственное дело. Появился официальный сайт программы "єРобота"
В Украине запустили официальный сайт программы "єРобота", где можно подать заявку и получить от государства грант на собственное дело.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации.
Напомним, что летом Кабмин запустил грантовую программу для малого и среднего бизнеса "єРобота". За это время украинцы уже получили гранты на сумму более 201,8 млн гривен.
Программа продолжаться. Теперь украинцы могут выбрать направление и подать заявку на получение гранта на официальном сайте.
Какие гранты можно получить?
- Свое дело - программа микрогрантов до 250 тысяч гривен
- Новый уровень - программа грантов для перерабатывающих предприятий до 8 млн гривен
- Свой сад - программа грантов до 400 тысяч гривен за гектар
- Своя теплица - программа грантов до 7 млн гривен за 2 гектара
- ІТ-стартап (в стадии разработки) - гранты до 3,5 млн гривен
- Старт в ИТ (в стадии разработки) - гранты на обучение в сфере ІТ
Как сообщалось ранее, Минцифра запустила образовательный проект IT Generation для людей, желающих сменить профессию и овладеть специальностью в ІТ.
Кроме того, Минцифры запускает бета-тестирование программы доступного кредитования "єОселя".
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