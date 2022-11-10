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Гранты на собственное дело. Появился официальный сайт программы "єРобота"

Новина українською →
Четверг 10 ноября 2022 14:38
Гранты на собственное дело. Появился официальный сайт программы "єРобота" Фото: появился официальный сайт программы "єРобота" (diia.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине запустили официальный сайт программы "єРобота", где можно подать заявку и получить от государства грант на собственное дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации.

Напомним, что летом Кабмин запустил грантовую программу для малого и среднего бизнеса "єРобота". За это время украинцы уже получили гранты на сумму более 201,8 млн гривен.

Программа продолжаться. Теперь украинцы могут выбрать направление и подать заявку на получение гранта на официальном сайте.

Какие гранты можно получить?

  • Свое дело - программа микрогрантов до 250 тысяч гривен
  • Новый уровень - программа грантов для перерабатывающих предприятий до 8 млн гривен
  • Свой сад - программа грантов до 400 тысяч гривен за гектар
  • Своя теплица - программа грантов до 7 млн гривен за 2 гектара
  • ІТ-стартап (в стадии разработки) - гранты до 3,5 млн гривен
  • Старт в ИТ (в стадии разработки) - гранты на обучение в сфере ІТ

Как сообщалось ранее, Минцифра запустила образовательный проект IT Generation для людей, желающих сменить профессию и овладеть специальностью в ІТ.

Кроме того, Минцифры запускает бета-тестирование программы доступного кредитования "єОселя".

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