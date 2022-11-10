Гранты на собственное дело. Появился официальный сайт программы "єРобота"

В Украине запустили официальный сайт программы "єРобота", где можно подать заявку и получить от государства грант на собственное дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации .

Напомним, что летом Кабмин запустил грантовую программу для малого и среднего бизнеса "єРобота". За это время украинцы уже получили гранты на сумму более 201,8 млн гривен.

Программа продолжаться. Теперь украинцы могут выбрать направление и подать заявку на получение гранта на официальном сайте.

Какие гранты можно получить?