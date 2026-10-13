Гранти на вищу освіту: Ajax Systems профінансує навчання для родин військових у KSE

Хто отримає гранти на навчання

Компанія Ajax Systems повністю покриє витрати на здобуття освіти за бакалаврськими та магістерськими програмами для дітей загиблих військовослужбовців, військовополонених і зниклих безвісті захисників, а також учасникам бойових дій та їхнім дітям.

"Найкраща шана нашим захисникам – це турбота про них та їхніх дітей. Ми хочемо дати їм можливість здобути якісну освіту й розвиватися в Україні. Саме тому ми підтримуємо навчання в KSE. Освіта – це одна з найкращих інвестицій у майбутнє", – сказав засновник та голова наглядової ради Ajax Systems Олександр Конотопський.

Він додав, що чим більше сильних фахівців компанія допоможе підготувати сьогодні, тим більше людей завтра створюватимуть нові компанії, технології та рішення в Україні.

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Що відомо про проєкт

Раніше Ajax Systems, KSE Foundation та KSE University підписали меморандум про співпрацю задля розвитку технологічної освіти в Україні. І підтримка стипендійної кампанії є продовженням стратегічного партнерства.

Компанія стала першим українським корпоративним партнером Інженерної школи KSE та долучилася до Career Day 2026 у Київській школі економіки.

Нова ініціатива Ajax Systems створює додаткові можливості для талановитої молоді, військових і ветеранів, щоб здобути якісну освіту та реалізувати свій потенціал в Україні.

"Доступ до якісної освіти – це стратегічне питання для України. Завдяки підтримці Ajax Systems 20 дітей наших захисників і захисниць, а також самі захисники України зможуть навчатися в KSE незалежно від фінансових бар’єрів", – зазначила виконавча директорка KSE Foundation Світлана Денисенко.

Вона додала, що KSE вдячні Ajax Systems за те, що компанія долучається до цього не ситуативно, а на роки вперед, дає студентам відчуття стабільності й віри в них.

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Ajax Systems допомагає молодим талантам

Від початку повномасштабного вторгнення KSE системно працює над тим, щоб талановиті українці не втрачали доступ до передової освіти.

Стипендійна кампанія Київської школи економіки обʼєднує бізнес, випускників і благодійників навколо спільної мети – зберігати та зрощувати людський капітал.

Ajax Systems реалізує співпрацю з KSE в межах власної освітньої екосистеми Ajax Next, метою якої є системний розвиток технічної освіти в Україні.

У межах цієї ініціативи Ajax Systems оснащує сучасні лабораторії в провідних закладах вищої освіти, створює навчальні програми, підтримує студентські олімпіади й хакатони та дає молоді можливість відвідувати ключові світові технологічні події, зокрема Consumer Electronics Show (CES) у США.