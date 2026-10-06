Ajax Systems обладнала ведмежий притулок "Біла скеля" системою відеоспостереження

Ajax Systems встановила систему відеоспостереження у притулку "Біла скеля" на Київщині. Камери допомагають команді контролювати територію та стежити за врятованими ведмедями й вовками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз компанії.

Ajax Systems підтримала ведмежий притулок "Біла скеля" - проєкт Благодійної організації "Міжнародний благодійний фонд "Збережи дикість".

Компанія встановила на території систему відеоспостереження, яка допомагає команді контролювати простір і дбати про безпеку мешканців.

Хто живе у "Білій скелі"

Ведмежий притулок "Біла скеля" розташований у селі Чубинському поблизу Києва. Це прихисток і центр реабілітації для ведмедів і вовків, які постраждали від людської недбалості чи жорстокості.

Наразі тут мешкають двоє колишніх циркових ведмедів: бурий ведмідь Синочок і тянь-шанська бура ведмедиця Чада, а також четверо вовків, серед яких вовкособака Німфадора.

Мешканці "Білої скелі" (фото: Ajax Systems)

Технології для захисту тварин

Ajax Systems встановила у "Білій скелі" шість дротових камер Ajax Superior BulletCam HLVF. Камери обладнані гібридним підсвічуванням з інфрачервоним та білим світлом для чіткої нічної зйомки, а також вбудованим штучним інтелектом, що розпізнає людей, тварин і транспорт.

Завдяки відеореєстратору Ajax NVR увесь архів зберігається централізовано, а переглядати відео наживо чи шукати потрібний фрагмент можна просто через застосунок Ajax.

Для команди притулку система стала додатковим інструментом нагляду за територією. Тепер працівники можуть дистанційно стежити за ключовими зонами об’єкта в реальному часі й за потреби переглядати архівні відеозаписи.

Система відеоспостереження від Ajax у притулку "Біла скеля" (фото: Ajax Systems)

"Зазвичай, коли ми говоримо про технології Ajax, маємо на увазі захист людей, їхніх домівок і бізнесу. Але є місця, де захист потрібен тим, хто не може подбати про себе самостійно. У "Білій скелі" це врятовані тварини, за якими щодня доглядає команда притулку", - розповів директор з маркетингу Ajax Systems Валентин Гриценко.

Як він наголосив, для компанії важливо, що технології Ajax можуть допомагати контролювати ситуацію на території притулку й підтримувати людей, які опікуються його мешканцями.

За словами координаторки проєктів фонду "Збережи дикість" Марини Шквирі, співпраця з Ajax Systems стала важливою підтримкою для притулку та дала змогу вивести його управління на новий рівень.

"Встановлення системи відеоспостереження - це новий рівень менеджменту притулку, який раніше був для нас недосяжним. Сам факт такої підтримки свідчить про соціальну відповідальність бізнесу та готовність долучатися до створення кращих умов для тварин", - зазначила вона.

Від реабілітації до просвіти: чим займається "Біла скеля" та фонд "Збережи дикість"

Окрім реабілітаційної роботи, притулок проводить просвітницькі заходи.

Відвідувачі можуть завітати за графіком в теплий сезон на екскурсію у супроводі гіда, а цілорічно - на індивідуальну екскурсію "У гості до вовків" від зоологині Марини Шквирі, де можна дізнатися більше про поведінку хижаків та побачити їх у природному вольєрі.

Гостей приймають за попереднім записом у групах до 10 осіб, а на території діють чіткі правила для спокою та безпеки тварин.

Зауважимо, Благодійна організація "Міжнародний благодійний фонд "Збережи дикість", проєктом якої стала "Біла скеля", був заснований у 2018 році. Організація працює над збереженням дикої природи та розвитком відповідального ставлення до диких тварин.

Серед основних напрямів діяльності - порятунок і реабілітація диких тварин, протидія експлуатації та жорстокому поводженню, просвітницька робота, а також участь у розробленні законодавства щодо охорони довкілля та утримання диких тварин.