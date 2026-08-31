Ajax Systems хоче допомогти КПІ увійти в топ-100 університетів світу

Голова наглядової ради за засновник Ajax Systems Олександр Конотопський заявив про довгострокову амбіцію допомогти КПІ увійти до числа найкращих у світі. Він розповів про підхід компанії до співпраці із закладами вищої освіти, розвиток інженерної освіти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його заяву під час конференції Forbes University 2026, що відбулася 20 серпня.

За словами голови наглядової ради, компанія сьогодні підтримує різні освітні ініціативи:

створює лабораторії

проводить навчальні програми

допомагає студентським командам брати участь в олімпіадах та інших міжнародних заходах

надає студентам можливість знайомитися із сучасним технологічним середовищем

"Співпраця Ajax Systems із вишами почалася з ідеї показувати молодим інженерам сучасні технології та обладнання й допомагати їм побачити зв’язок між теорією та практикою. Ми хочемо вчити і віддавати. Бо колись мене хтось вчив, і мені хтось віддавав. І зараз я і наша команда вважаємо, що для нас це важливо – віддавати", - сказав Олександр Конотопський.

Ініціатива університету – головна умова співпраці

Ajax Systems насамперед підтримує проєкти, які виникають із ініціативи самих університетів. Найкращий сценарій – коли викладач, ректор, наглядова рада або команда університету приходять із власним баченням і пояснюють, що саме вони хочуть реалізувати.

Конотопський навів приклад такої співпраці – лабораторія механіки у Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського. Її створили для практичної роботи студентів і використання лабораторії в навчальному процесі. І за даними самого КПІ, Ajax Systems є найбільшим спонсором університету за всю історію існування.

Ще один приклад – лабораторія у Київському авіаційному інституті, створена за ініціативи ректора та наглядової ради університету.

Олександр Конотопський, голова наглядової ради Ajax Systems (Фото: Артем Галкін)

Освітні проєкти Ajax Systems не мають мети рекрутингу

Конотопський наголосив, що більшість освітніх ініціатив компанії не мають мети прямого рекрутингу. Тому кількість студентів, які згодом приходять працювати в Ajax Systems – не основний показник їхньої успішності.

Основна мета – сильні спеціалісти та розвиток українського суспільства, бо компанія вважає розвиток молодих талантів важливішим за власні бізнес-інтереси.

П'ять лабораторій від Ajax Next і понад 2000 студентів

Цей підхід реалізується через Ajax Next ("Аякс Некст") – програму підтримки й розвитку інженерної освіти в Україні. Ajax Systems у співпраці з провідними закладами освіти і партнерами облаштувала п'ять сучасних лабораторій і провела 10 навчальних програм.

Завдяки цьому вже понад 2000 студентів інженерних факультетів здобули практичний досвід, з них - 61 студент приєднався до команди Ajax Systems.

Виставки сучасної електроніки

Ще одним напрямом Ajax Next стала організація участі українських студентів у Consumer Electronics Show (Виставка споживчої електроніки) – одній із найбільших технологічних виставок світу.

У 2025 році Ajax Systems отримала понад 600 заявок від студентів з усієї України і за результатами конкурсного відбору було відібрано 29 учасників для поїздки в Лас-Вегас на CES 2026. Студенти мали можливість відвідати стенди провідних світових компаній, ознайомилися з новими технологіями та презентували власні напрацювання.

Цей проєкт продовжується і цього року. На наступну поїздку на CES 2027 заплановано відібрати 60 українських студентів.

Заявку можна подати на сайті, після чого кандидатів оцінять за академічними результатами, участю в технічних та позанавчальних проєктах і мотиваційним листом.

Студенти із найвищими результатами після рейтингового відбору та співбесід вирушать до Лас-Вегаса у січні 2027 року.

Український університет - у топ-100 світу

Говорячи про довгострокові плани, Конотопський назвав одну з найбільш амбітних ідей Ajax Systems – допомогти університету увійти до топ-100 найкращих університетів світу.

Він додав, що Ajax Systems у 2026 році в межах цього плану фінансує поїздку менеджменту Київської політехніки до Стенфордського університету.

Мета – дати представникам університету можливість безпосередньо вивчити підходи до управління та розвитку одного з провідних університетів світу.