Гранты на высшее образование: Ajax Systems профинансирует обучение для семей военных в KSE

Кто получит гранты на обучение

Компания Ajax Systems полностью покроет расходы на образование по бакалаврским и магистерским программам для детей погибших военнослужащих, военнопленных и пропавших без вести защитников, а также участникам боевых действий и их детям.

"Лучшее уважение нашим защитникам – это забота о них и их детях. Мы хотим дать им возможность получить качественное образование и развиваться в Украине. Именно поэтому мы поддерживаем обучение в KSE. Образование – это одна из лучших инвестиций в будущее", – сказал основатель и председатель наблюдательного совета Ajax Systems Александр Конотопский.

Он добавил, что чем больше сильных специалистов компания поможет подготовить сегодня, тем больше людей завтра будет создавать новые компании, технологии и решения в Украине.

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Что известно о проекте

Ранее Ajax Systems, KSE Foundation и KSE University подписали меморандум о сотрудничестве по развитию технологического образования в Украине. И поддержка стипендиальной кампании является продолжение стратегического партнерства.

Компания стала первым украинским корпоративным партнером Инженерной школы KSE и присоединилась к Career Day 2026 в Киевской школе экономики.

Новая инициатива Ajax Systems создает дополнительные возможности для талантливой молодежи, военных и ветеранов, чтобы получить качественное образование и реализовать свой потенциал в Украине.

"Доступ к качественному образованию – это стратегический вопрос для Украины. Благодаря поддержке Ajax Systems 20 детей наших защитников и защитниц, а также сами защитники Украины смогут учиться в KSE независимо от финансовых барьеров", – отметила исполнительная директор KSE Foundation Светлана Денисенко.

Она добавила, что KSE благодарны Ajax Systems за то, что компания присоединяется к этому не ситуативно, а на годы вперед, дает студентам чувство стабильности и веры в них.

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Ajax Systems помогает молодым талантам

С самого начала полномасштабного вторжения KSE системно работает над тем, чтобы талантливые украинцы не теряли доступ к передовому образованию.

Стипендиальная кампания Киевской школы экономики объединяет бизнес, выпускников и благотворителей вокруг общих целей – сохранять и сращивать человеческий капитал.

Ajax Systems реализует сотрудничество с KSE в рамках собственной образовательной экосистемы Ajax Next , целью которой является системное развитие технического образования в Украине.

В рамках этой инициативы Ajax Systems оснащает современные лаборатории в ведущих высших учебных заведениях, создает учебные программы, поддерживает студенческие олимпиады и хакатоны и дает молодежи возможность посещать ключевые мировые технологические события, в частности Consumer Electronics Show (CES) в США.