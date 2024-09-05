Гранти на відкриття ветеранського бізнесу: де подавати заявки

Дві треті (64%) діючих військовослужбовців після повернення з фронту виявляють бажання започаткувати власну справу, розповів урядовець. Такі результати соцопитування, яке Мінветеранів проводило на базі "Українського ветеранського фонду".

"Український ветеранський фонд" створили саме для розвитку ветеранського підприємництва. В цьому році у держбюджеті на ці цілі закладено 250 мільйонів гривень. Ми проводимо конкурси ветеранських бізнес-проєктів, і держава дає на це кошти", - повідомив Олександр Порхун.

Можна отримати фінансову допомогу в розмірі від 0,5 млн до 1,5 млн грн.

"Також підключаються інші міністерства. Видають гранти Міністерство економіки, Міністерство аграрної політики: можна подавати заявки через "Дія". Також органи місцевого самоврядування видають ваучери на різні суми, затверджені по своїх можливостях", - зазначив він.

Започаткування бізнесу ветеранами дає зайнятість і створення робочих місць.

"І ці робочі місця йдуть по принципу "рівний – рівному": ветеран працевлаштовує ветерана. І вони в синергії працюють, вони розуміють одне одного. Також ми запускаємо електронну платформу G2VEI, де ветеранські підприємства зможуть промотувати свою продукцію, свою роботу. Кожен зможе побачити, хто що робить, і можна закуповувати матеріали одне в одного", - розповів урядовець.

Розвитку бізнесу захисників сприятиме і брендування ветеранської продукції.

"Є бренд Мінветеранів "Створено захисниками". Наразі таке маркування отримало 61 ветеранське підприємство. Цивільне населення буде бачити, що це зроблено руками ветеранів", - повідомив в.о. міністра у справах ветеранів.

Ще один крок підтримки бізнесу захисників – співпраця з великими мережами, щоб там відкривалися полиці з ветеранською продукцією.