До 1 мільйона гривень. Як ветеранам отримати грант на свій бізнес
Ветерани та члени родин учасників бойових дій можуть отримати від держави до 1 млн грн на розвиток власної справи. Переможцями грантової програми стали вже понад 550 підприємців.
Як ветеранам можна отримати гроші на свій бізнес, у коментарі РБК-Україна розповів начальник управління фінансового забезпечення проектів Фінансового департаменту Державного центру зайнятості Сергій Шепітько.
Хто може отримати грант для ветеранів
Стати учасниками програми "Грант для ветеранів та їх подружжя" можуть учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, а також їхні дружини або чоловіки, пояснює Сергій Шепітько. Також податись на грант можуть ФОПи, які вже діють та планують розширити свій бізнес.
"Потенційний грантоотримувач – це особа від 18 до 65 років. Якщо заявник є учасником бойових дій або є особою з інвалідністю внаслідок війни і претендує на грант від 500 тисяч до 1 млн грн, то він має бути зареєстрований як ФОП не менше 36 місяців до моменту подання заяви", – розповідає фахівець.
Основною вимогою для участі в програмі є створення нових робочих місць та працевлаштування найманих працівників.
Але не можуть брати участь у програмі люди, які:
- перебувають або ведуть діяльність на окупованій території, у Росії або Білорусі;
- перебувають під санкціями;
- мають відкриті провадження у справі про банкрутство;
- зареєстровані як кредитна або страхова організація, інвестиційний або недержавний пенсійний фонд, учасник ринку цінних паперів та ломбард;
- займаються обміном валют, виробництвом або виготовленням зброї, алкоголю чи тютюнових виробів;
- притягнені до кримінальної відповідальності через корупцію;
- є керівниками та/або засновниками, та/або кінцевими бенефіціарними власниками більше ніж у 5 платників податків;
- мають статус публічного діяча.
Фото: Отримати грант можуть учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни (gettyimages.com)
Алгоритм дій для тих, хто хоче отримати такий грант
У Державному центрі зайнятості пояснюють, що для отримання грантових коштів треба здійснити чотири основні кроки.
1. Скласти бізнес-план.
2. Подати заявку на отримання гранту разом з бізнес-планом та іншими необхідними документами через портал Дія. Документи передаються уповноваженому банку, де здійснюється перевірка ділової репутації заявника.
3. Заявник проходить співбесіду в регіональному центрі зайнятості, під час якої захищає перед комісією свою бізнес-ідею. Остаточне рішення про надання гранту приймається Державним центром зайнятості на підставі результатів перевірки уповноваженим банком, співбесіди з отримувачем та аналізу заявки.
4. Після отримання позитивного рішення – створити ФОП та відкрити рахунок в уповноваженому банку для отримання коштів.
В залежності від розміру гранту, треба створити нові робочі місця упродовж 6 місяців із дати отримання коштів і працевлаштувати на них працівників загальним строком не менше, ніж на 24 місяці.
Фото: Грант можна отримати на суму до 1 млн грн (flickr.com/National Bank Of Ukraine)
Яку суму можуть отримати на свою справу ветерани
Ветерани можуть отримати грант на свій бізнес до 1 млн грн із різними умовами.
- до 250 тисяч гривень – для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни, зареєстрованої як фізична особа-підприємець (ФОП), у разі зобов’язання створити після отримання гранту одне робоче місце та працевлаштувати одного найманого працівника;
- від 250 до 500 тисяч гривень – для члена сім’ї у разі зобов’язання створити після отримання гранту 2 нових робочих місця та працевлаштувати двох найманих працівників;
- від 500 тисяч до 1 млн гривень – для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни, зареєстрованих як фізична особа-підприємець, строк реєстрації якої становить не менше 36 місяців (3 роки) до моменту подання заяви на отримання гранту за умови створення 4 нових робочих місць та працевлаштувати на них найманих працівників, із яких не менше двох є учасниками бойових дій та/або особами з інвалідністю внаслідок війни.
Гранти у розмірі до 500 тис. грн та 1 млн гривень надаються за умови співфінансування: 70% вартості проекту – за рахунок гранту, не менше 30% – за рахунок коштів отримувача (власних або кредитних).
Отримані кошти підприємець має повернути упродовж 3 років через сплату податків і зборів, у першу чергу – за працевлаштованих людей.
"Якщо сума сплачених податків і зборів є меншою, ніж отриманий грант, то підприємець має повернути різницю не пізніше останнього робочого дня місяця, у якому спливає трирічний строк реалізації його проекту", – зазначає Сергій Шепітько.
Який бізнес відкривають ветерани на гранти
За даними Мінекономіки, станом 29 квітня 2024 року ухвалено 552 рішень щодо надання грантів для ветеранів та другого з подружжя. Найбільше свій бізнес відкривають у сфері торгівлі та ремонту (25% грантів), виробництві (18%), кафе та пекарні (16%), послуги (8%).
Кожен бізнес, який відкривають ветерани – чимось унікальний. Наприклад, ветеран із Полтави Ігор Ященко після демобілізації отримав грант та створює розважальний простір, де можна й кави випити, й на шопінг сходити, і попрацювати. А дружина військового Олеся Гадун отримала грант та відкрила у Нововолинську новий магазин солодощів. Військовослужбовець із Краматорська Дмитро Пархоменко відкрив птахоферму на Буковині.
Фото: Військовослужбовець із Краматорська, який отримав грант (скриншот з відео youtube.com/Чернівці.C4)
Ветеран Ярослав Рябченко з Києва раніше зайнявся бізнесом – оптовою торгівлею металовиробами, різноманітними кріпленнями та кріпильними системами. З початком широкомасштабного вторгнення у підприємця виникла ідея змінити напрямок діяльності. Завдяки участі в програмі "Гранти для ветеранів" він зміг реалізувати проект із виготовлення і реалізації саперних інструментів для знешкодження боєприпасів та засобів для гуманітарного розмінування.
Нагадаємо, ми писали, що підприємці у Харкові та області можуть отримати мікрогрант від держави.
Також ми повідомляли, що ветерани та переселенці можуть отримати грант на підтримку мікробізнесів. Міжнародна організація Help – Hilfe zur Selbsthilfe оголошує грантовий конкурс.
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