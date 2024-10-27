Гранты для ветеранов. Как получить средства на развитие собственного бизнеса через "Дія": объяснение

В приложении "Дія" можно подать заявление на получение гранта для создания или развития бизнеса ветеранов. Такая финансовая поддержка доступна как для ветеранов, так и для их мужей или жен.

О том, как подать заявление на получение гранта в "Дія"- в материале РБК-Украина .

Как воспользоваться услугой

Онлайн-подача заявки:

нажмите "Подать заявку". Зарегистрируйтесь или войдите в свой кабинет гражданина через BankID или с помощью электронной подписи. Обратите внимание, что если вы являетесь физическим лицом-предпринимателем (ФЛП) или представляете юридическое лицо, нужно использовать электронный ключ ФЛП или руководителя из Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины (ЕГРПОУ);

заполните онлайн-заявление. Укажите всю необходимую информацию в электронной форме заявки;

прикрепите бизнес-план. Загрузите бизнес-план в установленном формате. Пример заполненного бизнес-плана можно посмотреть по ссылке. Если нужна помощь в составлении плана, обратитесь к партнерам программы или посмотрите Образовательный сериал о подаче грантовых заявок;

подпишите заявку электронной подписью. Если заявление подает жена или муж ветерана, его также должен подписать ветеран с помощью собственной электронной подписи;

Офлайн-подача предусматривает прямую консультацию по программе. Для этого посетите ближайшее отделение "Ощадбанка" для получения помощи.

Результат подачи заявления будет доступен в течение 10 рабочих дней после завершения конечного срока подачи заявок на грант.

После этого, если Государственный центр занятости одобрит вашу заявку, вам необходимо обратиться в "Ощадбанк" в течение 20 рабочих дней, чтобы открыть счет и заключить соглашение на получение микрогранта.

Кто может подать заявление

Эта грантовая программа предназначена для участников боевых действий, лиц с инвалидностью, полученной в результате войны, а также для их мужей или жен.

Грант могут получить ФОП или те, кто планируют начать собственный бизнес. Однако участие в программе недоступно для тех, кто:

находятся и ведут деятельность на оккупированных территориях, в России или Беларуси;

находятся под санкциями;

имеют открытые дела о банкротстве;

зарегистрированы как кредитные или страховые учреждения, инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды, участники рынка ценных бумаг или ломбарды;

занимаются обменом валют, изготовлением или производством оружия, алкоголя или табачных изделий;

привлечены к уголовной ответственности за коррупционные преступления;

имеют задолженность перед государством.

На что можно потратить грант

Средства гранта можно использовать на следующие нужды:

мебель, оборудование и транспортные средства для коммерческого использования;

лицензионное программное обеспечение - можно выделить до 50% полученных средств;

сырье, материалы, товары и услуги для реализации бизнес-плана, а также приобретение животных или саженцев для создания фермерского хозяйства - до 70% средств;

услуги по маркетингу и рекламе - разрешается потратить до 10% средств;

аренда нежилых помещений или земли для коммерческой или производственной деятельности - до 25% финансирования;

аренда оборудования - до 30% от суммы гранта;

лизинг оборудования - до 50% выделенных средств;

приобретение франшизы.

Какие обязательства перед государством

Получив грант, вы должны выполнить следующие обязательства:

создать рабочие места в количестве, соответствующем сумме полученного гранта, в течение шести месяцев с момента получения гранта;

осуществлять предпринимательскую деятельность в течение не менее 7 лет;

платить налоги в соответствии с действующим законодательством.

Какой размер гранта предоставляется

Размер определяется следующим образом:

до 250 тысяч грн - заявление могут подавать ветераны и члены их семей. Для получения гранта необходимо создать одно рабочее место;

до 500 тысяч гривен - также могут подавать ветераны и члены их семей. Для этого гранта нужно создать два рабочих места;

до 1 миллиона гривен - заявление имеет право подать ветеран, который зарегистрирован как ФЛП в течение не менее одного года. В этом случае программа покрывает 70% стоимости проекта, а также нужно создать четыре рабочих места.

Дополнительные услуги в приложении "Дія"

Министерство цифровой трансформации Украины постоянно совершенствует портал и мобильное приложение "Дія", расширяя их функциональность для пользователей.

Среди доступных возможностей в приложении: