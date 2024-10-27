Гранты для ветеранов. Как получить средства на развитие собственного бизнеса через "Дія": объяснение
В приложении "Дія" можно подать заявление на получение гранта для создания или развития бизнеса ветеранов. Такая финансовая поддержка доступна как для ветеранов, так и для их мужей или жен.
О том, как подать заявление на получение гранта в "Дія"- в материале РБК-Украина.
Как воспользоваться услугой
Онлайн-подача заявки:
- нажмите "Подать заявку". Зарегистрируйтесь или войдите в свой кабинет гражданина через BankID или с помощью электронной подписи. Обратите внимание, что если вы являетесь физическим лицом-предпринимателем (ФЛП) или представляете юридическое лицо, нужно использовать электронный ключ ФЛП или руководителя из Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины (ЕГРПОУ);
- заполните онлайн-заявление. Укажите всю необходимую информацию в электронной форме заявки;
- прикрепите бизнес-план. Загрузите бизнес-план в установленном формате. Пример заполненного бизнес-плана можно посмотреть по ссылке. Если нужна помощь в составлении плана, обратитесь к партнерам программы или посмотрите Образовательный сериал о подаче грантовых заявок;
- подпишите заявку электронной подписью. Если заявление подает жена или муж ветерана, его также должен подписать ветеран с помощью собственной электронной подписи;
Офлайн-подача предусматривает прямую консультацию по программе. Для этого посетите ближайшее отделение "Ощадбанка" для получения помощи.
Результат подачи заявления будет доступен в течение 10 рабочих дней после завершения конечного срока подачи заявок на грант.
После этого, если Государственный центр занятости одобрит вашу заявку, вам необходимо обратиться в "Ощадбанк" в течение 20 рабочих дней, чтобы открыть счет и заключить соглашение на получение микрогранта.
Кто может подать заявление
Эта грантовая программа предназначена для участников боевых действий, лиц с инвалидностью, полученной в результате войны, а также для их мужей или жен.
Грант могут получить ФОП или те, кто планируют начать собственный бизнес. Однако участие в программе недоступно для тех, кто:
- находятся и ведут деятельность на оккупированных территориях, в России или Беларуси;
- находятся под санкциями;
- имеют открытые дела о банкротстве;
- зарегистрированы как кредитные или страховые учреждения, инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды, участники рынка ценных бумаг или ломбарды;
- занимаются обменом валют, изготовлением или производством оружия, алкоголя или табачных изделий;
- привлечены к уголовной ответственности за коррупционные преступления;
- имеют задолженность перед государством.
На что можно потратить грант
Средства гранта можно использовать на следующие нужды:
- мебель, оборудование и транспортные средства для коммерческого использования;
- лицензионное программное обеспечение - можно выделить до 50% полученных средств;
- сырье, материалы, товары и услуги для реализации бизнес-плана, а также приобретение животных или саженцев для создания фермерского хозяйства - до 70% средств;
- услуги по маркетингу и рекламе - разрешается потратить до 10% средств;
- аренда нежилых помещений или земли для коммерческой или производственной деятельности - до 25% финансирования;
- аренда оборудования - до 30% от суммы гранта;
- лизинг оборудования - до 50% выделенных средств;
- приобретение франшизы.
Какие обязательства перед государством
Получив грант, вы должны выполнить следующие обязательства:
- создать рабочие места в количестве, соответствующем сумме полученного гранта, в течение шести месяцев с момента получения гранта;
- осуществлять предпринимательскую деятельность в течение не менее 7 лет;
- платить налоги в соответствии с действующим законодательством.
Какой размер гранта предоставляется
Размер определяется следующим образом:
- до 250 тысяч грн - заявление могут подавать ветераны и члены их семей. Для получения гранта необходимо создать одно рабочее место;
- до 500 тысяч гривен - также могут подавать ветераны и члены их семей. Для этого гранта нужно создать два рабочих места;
- до 1 миллиона гривен - заявление имеет право подать ветеран, который зарегистрирован как ФЛП в течение не менее одного года. В этом случае программа покрывает 70% стоимости проекта, а также нужно создать четыре рабочих места.
Дополнительные услуги в приложении "Дія"
Министерство цифровой трансформации Украины постоянно совершенствует портал и мобильное приложение "Дія", расширяя их функциональность для пользователей.
Среди доступных возможностей в приложении:
- загрузка документов: вы можете скачать информацию о своем образовании, свидетельство о рождении, идентификационный код или студенческий билет;
- сервис электронного нотариата: доступный сервис под названием Нота для нотариальных услуг в электронном формате;
- покупка транспортных средств: возможность приобрести автомобиль непосредственно через приложение.
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