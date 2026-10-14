Гранты на обучение в "Дії": студентам напомнили о дедлайне 25 октября

Студенты, поступившие на первый курс бакалавриата или магистратуры в 2026 году и имеющие право на государственный грант, должны подтвердить его в приложении "Дія". Для этого предусмотрен определенный срок.

До какого числа нужно подтвердить грант

Студенты первого года обучения на бакалаврском или магистерском уровне должны подтвердить сертификат на академический грант или отказаться от него с 15 сентября по 25 октября.

Сертификаты начали поступать автоматически в мобильное приложение "Дія" с 15 сентября. Для подтверждения необходимо наложить удаленную квалифицированную электронную подпись "Дія.Подпись" ("Дія ID").

Если студент зачислен на несколько специальностей и он соответствует условиям программы, ему могут прислать несколько сертификатов. Однако подтвердить можно только один из них.

Для активации "Дія.Подпись" нужно считать смартфоном с поддержкой NFC чип биометрического документа - ID-карты или загранпаспорта. Детальнее о процедуре можно прочитать на официальном сайте "Дія".

Кто может получить государственный грант

Академический грант - это безвозвратная государственная помощь для софинансирования контрактного обучения в учреждениях высшего образования. Он не предусматривает дополнительных обязательств, в частности обязательной отработки после завершения обучения.

Получить грант могут студенты, которые отвечают установленным требованиям, учатся в учебном заведении, участвующем в экспериментальном проекте МОН, и имеют возможность подтвердить сертификат через "Дію".

Размер поддержки определяют индивидуально. Для поступающих на первый курс бакалавриата, а также медицинскую, фармацевтическую и ветеринарную магистратуру учитывают результаты национального мультипредметного теста (НМТ). Для поступающих в магистратуру на основе бакалавриата учитывают результаты ЕВЭ, ЕПВИ и/или ЕГКЭ.

Какие суммы грантов предусмотрены в 2026 году

В 2026 году программу академических грантов расширили на поступающих в магистратуру на основе степени бакалавра, а базовые суммы поддержки увеличили.

Для поступающих на бакалавриат, а также на медицинскую, фармацевтическую и ветеринарную магистратуру предусмотрены следующие базовые суммы:

18 500 гривен - если два предмета НМТ сдано на 150 баллов или больше; для специальностей с особой поддержкой - на 140 баллов или более;

- если два предмета НМТ сдано на 150 баллов или больше; для специальностей с особой поддержкой - на 140 баллов или более; 27 000 гривен - если два предмета НМТ сдано на 170 баллов или больше.

Для поступающих в магистратуру на основе бакалавриата базовые суммы составляют:

27 000 гривен - если предметы ЕВЭ и ЕПВИ или ЕГКЭ сдано на 140 баллов или больше; для специальностей с особой поддержкой - на 130 баллов или более;

- если предметы ЕВЭ и ЕПВИ или ЕГКЭ сдано на 140 баллов или больше; для специальностей с особой поддержкой - на 130 баллов или более; 40 000 гривен - если каждый из двух предметов ЕВЭ и ЕПВИ или ЕГКЭ составлен на 160 баллов или больше.

Сумму могут увеличить благодаря коэффициентам поддержки отдельных специальностей - 1,3 или 1,5. Точный размер гранта и основания его предоставления будут указываться в электронном сертификате.

Для каких регионов предусмотрена дополнительная поддержка

Для поступающих, которые в 2026 году получили полное среднее образование в Запорожской, Николаевской, Сумской или Харьковской областей и поступают в высшее образование в одном из этих регионов, предусмотрен повышающий коэффициент 1,5.

Его применяют в размере государственного гранта. В то же время коэффициент не распространяется на поступающих из этих областей, избравших обучение в других регионах, а также на студентов из других областей, поступивших в заведения высшиго образования в указанных регионах.

Кроме того, размер гранта на второй и последующие годы обучения рассчитывается с учетом изменения стоимости контракта по соответствующей образовательной программе. Такое увеличение не может превышать официально определенный уровень инфляции в предыдущем календарном году.

Что делать, если сертификат не удалось подтвердить

Если студент не смог подтвердить сертификат в установленный срок по техническим причинам, то порядок предусматривает возможность его повторного формирования. Для этого используют отдельную процедуру и сроки.

Грант можно возобновить после отчисления, если студент вернется к обучению в течение двух лет с даты отчисления и будет соответствовать условиям программы. Возобновиться можно как в предыдущем, так и другом учреждении высшего образования.