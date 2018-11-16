Грановский рассказал о результатах первого в истории выездного заседания комитета здравоохранения

Фото: Александр Грановский (пресс-служба)

По итогам работы комитета нардепы приняли ряд решений

Народный депутат Александр Грановский рассказал о результатах первого в истории выездного заседания комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Грановского на Facebook.

Как рассказал Грановский, полтора месяца назад он встречался с коллективом областного онкологического центра в г. Харьков.

"Мой коллега по залу Ярынич Константин проходил практику в этом учреждении 30 лет назад и отмечает, что вернулся в родные стены, ровно такие, какими он их помнит в те далекие годы. Вопросы, которые волнуют специалистов практически в каждом без исключения регионе страны, чаще всего на тему качества медицинской реформы, ее своевременности и эффективной реализации, повышения уровня оплаты труда, правовой защиты врачей, финансирования медицины в 2019-2020 гг, конечно же", - сказал Грановский.

По его мнению, Харьковская область профессионально справляется с поставленными задачами в части медицины.

"Областная администрация инициировала строительство совершенно нового онкологического центра, размер которого позволит помощь не только жителям города и области, но и тем, кто был вынужден временно покинуть Донецкую и Луганскую области, а таких граждан, проживающих в Харькове значительно больше нежели в любом другом городе Украины", - написал Грановский.

Он также сообщил, что после посещения центра пообещал поднять вопросы, интересующие харьковских онкологов, на центральный уровень, на уровень профильного комитета Верховной рады. Таким образом, политик обратился с инициативой проведения выездного заседания к членам комитета, которые сочли возможным принять соответствующее решение.

В рамках рабочего визита члены комитета смогли посетить областной госпиталь ветеранов войны, областную клиническую больницу, Харьковский региональный перинатальный центр и центр экстренной медицинской помощи.

По данным Грановского, в завершение работы комитета депутаты приняли такие решения:

1. О необходимости разработки и утверждения всеукраинской программы по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2019-2020 гг.

2. О необходимости обеспечения финансирования государственным бюджетом в полном объеме медицинских препаратов для онкобольных (необходимость в денежных средствах составляет 2.97 млрд грн).

3. О необходимости реализации программы "Экстренная медицинская помощь" во всех регионах страны (необходимость в денежных средствах составляет 11 млрд грн).

4. О необходимости выделения средств из государственного бюджета Украины для строительства нового онкологического центра в г. Харьков.

5. О необходимости поддержки решения Харьковской областной администрации о создании единого госпитального округа в Харьковской области.

6. О целесообразности изучения опыта Харьковской области в части организации службы оказания экстренной медицинской помощи другими регионами Украины.