Грановський розповів про результати першого в історії виїзного засідання комітету охорони здоров'я

Фото: Олександр Грановський (прес-служба)

За підсумками роботи комітету нардепи прийняли ряд рішень

Народний депутат Олександр Грановський розповів про результати першого в історії виїзного засідання комітету Верховної ради з питань охорони здоров'я. Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення Грановського на Facebook.

Як розповів Грановський, півтора місяця назад він зустрічався з колективом обласного онкологічного центру в м. Харків.

"Мій колега по залу Костянтин Яринич проходив практику в цій установі 30 років тому і зазначає, що повернувся в рідні стіни, рівно такі, якими він їх пам'ятає в ті далекі роки. Питання, які хвилюють фахівців практично в кожному без винятку регіоні країни, найчастіше на тему якості медичної реформи, її своєчасності та ефективної реалізації, підвищення рівня оплати праці, правового захисту лікарів, фінансування медицини в 2019-2020 роки, звичайно ж", - сказав Грановський.

На його думку, Харківська область професійно справляється з поставленими завданнями в частині медицини.

"Обласна адміністрація ініціювала будівництво нового онкологічного центру, розмір якого дозволить допомогу не тільки жителям міста і області, але і тим, хто був змушений тимчасово залишити Донецьку та Луганську області, а таких громадян, що проживають у Харкові значно більше, ніж в будь-якому іншому місті України", - написав Грановський.

Він також повідомив, що після відвідування центру пообіцяв підняти питання, які цікавлять харківських онкологів, на центральний рівень, на рівень профільного комітету Верховної ради. Таким чином, політик звернувся з ініціативою проведення виїзного засідання до членів комітету, які визнали можливим прийняти відповідне рішення.

У рамках робочого візиту члени комітету змогли відвідати обласний госпіталь ветеранів війни, обласну клінічну лікарню, Харківський регіональний перинатальний центр та центр екстреної медичної допомоги.

За даними Грановського, завершення роботи комітету депутати прийняли такі рішення:

1. Про необхідність розробки і затвердження всеукраїнської програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2019-2020 рр.

2. Про необхідність забезпечення фінансування державним бюджетом у повному обсязі медичних препаратів для онкохворих (потреба в коштах становить 2.97 млрд грн).

3. Про необхідність реалізації програми "Екстрена медична допомога" у всіх регіонах країни (потреба в коштах становить 11 млрд грн).

4. Про необхідність виділення коштів з державного бюджету України для будівництва нового онкологічного центру в м. Харків.

5. Про необхідність підтримки рішення Харківської обласної адміністрації про створення єдиного госпітального округу в Харківській області.

6. Про доцільність вивчення досвіду Харківської області в частині організації служби екстреної медичної допомоги іншими регіонами України.