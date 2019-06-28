Грановский назвал фейком назначение Филимоненко главой его штаба

Фото: Александр Грановский (пресс-служба)

Грановский назвал Филимоненко "психически неуравновешенным"

Народный депутат Александр Грановский, который баллотируется в Верховную раду по 169-му одномандатному избирательному округу в Харькове, назвал фейком информацию о назначении главой его избирательного штаба Всеволода Филимоненко. Об этом политик написал в своем Facebook.

"В этом сообщении я хочу опровергнуть очередной фейк, созданный группой креативных технологов, направленный на распространение несуществующих новостей обо мне лично и моей кампании в г. Харьков. Надо сказать, я всегда уважаю креативных людей и креативный подход к жизни. Улыбаюсь. Буду платить этой же монетой. Монет достаточно", - написал Грановский.

В частности, он прокомментировал информацию о том, что его избирательный штаб в Харькове якобы возглавил "психически неуравновешенный и совершенно бесполезный для общества организм, имя которого в паспорте значится, как Всеволод Филимоненко".

"Это же тело одновременно зарегистрировало себя кандидатом в народные депутаты Украины по 211 избирательному округу в Киеве. Единственная цель, которую преследует эта субстанция - создать так называемую истерику вокруг какого-то, скорей всего, рейтингового кандидата в Киеве и здесь в Харькове вокруг меня", - пишет нардеп.

Он заверил, что Филимоненко не имеет отношения ни ко нему, ни к фонду, ни к его кампании. "Верю, что украинское правосудие эту ошибку когда-нибудь отправит в заслуженное заключение", - добавил Грановский.

Напомним, ранее Грановский заявил о намерении проанализировать пути решения проблемы наркотиков в Харькове.