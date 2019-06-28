Грановський назвав фейком призначення Філімоненка головою його штабу

Фото: Олександр Грановський (прес-служба)

Грановський назвав Філімоненка "психічно неврівноваженим"

Народний депутат Олександр Грановський, який балотується в Верховну раду по 169-му одномандатному виборчому округу в Харкові, назвав фейком інформацію про призначення головою його виборчого штабу Всеволода Філімоненка. Про це політик написав у своєму Facebook.

"У цьому повідомленні я хочу спростувати черговий фейк, створений групою креативних технологів, спрямований на поширення неіснуючих новин про мене особисто і моєї кампанії в м.Харків. Треба сказати, я завжди поважаю креативних людей та креативний підхід до життя. Посміхаюся. Буду платити цієї ж монетою. Монет досить", - написав Грановський.

Зокрема, він прокоментував інформацію про те, що його виборчий штаб у Харкові начебто очолив "психічно неврівноважений і абсолютно непотрібний для суспільства організм, ім'я якого в паспорті значиться, як Всеволод Філімоненко".

"Це ж тіло одночасно зареєструвало себе кандидатом в народні депутати України по 211 виборчому округу в Києві. Єдина мета, яку переслідує ця субстанція - створити так звану істерику навколо якогось, скоріше всього, рейтингового кандидата в Києві і тут у Харкові навколо мене", - пише нардеп.

Він запевнив, що Філімоненко не має відношення ні до нього, ні до фонду, ні до його кампанії. "Вірю, що українське правосуддя цю помилку коли-небудь відправить у заслужене ув'", - додав Грановський.

Нагадаємо, раніше Грановський заявив про намір проаналізувати шляхи вирішення проблеми наркотиків в Харкові.