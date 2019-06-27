Грановский проанализирует, как решить проблему наркотиков в Харькове

Фото: Александр Грановский (пресс-служба)

Грановский намерен создать инициативную группу

Народный депутат Александр Грановский, который баллотируется в Верховную раду по 169-му одномандатному избирательному округу в Харькове, намерен проанализировать, как решить проблему наркотиков в городе. Об этом он написал на своем Facebook.

"Ленивый только не жалуется на проблему распространения наркотиков в Харькове. Жалуются многие, но мало кто действует. Лично я слышу о наркотиках везде: любая встреча с родителями в школах, горожане об этом кричат во дворах - толку ноль. Вижу, что тему часто подхватывают политики и, понятное дело, в преддверии выборов обещают и лично прекратить употреблять (часто не шутка), и истребить это явление как класс. Цену этим заявлениям знаете? Со скидкой", - написал он.

Грановский впервые услышал об этой трагедии городского значения от студентов "Ліга освіченої молоді". Они самостоятельно вышли с 2 инициативами: показали, как можно и необходимо проводить время - заниматься спортом, а не употреблять наркотики; создали инициативную группу из 50 человек, которая закрашивала всем хорошо известные заметки на стенах домов с указанием телеграмм-каналов, по которым передается информация о "наркоте".

"К слову, несколько таких телеграмм-каналов нашими силами уже удалось закрыть. Считаю, для начала очень даже. Количество горожан, которые поднимают этот вопрос в ходе проведения встреч - тысячи. Мне даже показалось, что вопрос "наркоты" в Харькове стоит острей, нежели в любом другом городе страны, хотя, скорей всего, это эмоция, а не факт", - написал Грановский.

Он поблагодарил за приглашение поучаствовать в панельной дискуссии "Вне зависимости: партнерство и консолидация усилий в борьбе с распространением наркотических веществ".

"Прекрасные спикеры. Не ожидал, что настолько живые и чистые люди. В том числе представители Национальной полиции Харьковской области. Я увидел именно тех полицейских, что не торгуют честью мундира и не замыливают глаза. Отдельное им спасибо за их труд... От себя лично я дал публичное обещание не прекращать работать над этим вопросом и создать инициативную группу с целью подойти очень комплексно к анализу путей решения трагедии под названием "наркота".