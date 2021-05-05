У границы с РФ украинские правоохранители обнаружили четыре парашюта

У границы с РФ украинские пограничники обнаружили четыре парашюта. Начато досудебное расследование.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Во время патрулирования пограничники заметили четырех человек. Трое двигались неподалеку от государственной границы на территории РФ, а один человек - на территории Украины.
На указанное направление вышла группа реагирования одного из подразделений охраны государственной границы.
В ходе дальнейших поисковых действий пограничники обнаружили четыре сумки. Они находились в камыше неподалеку от государственной границы. Осмотрев находку, пограничники обнаружили в ней четыре парашюта, которые впоследствии передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов Украины.
Правоохранительными органами начато досудебное расследование по ст. 333 "Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю", в рамках которого проводятся неотложные следственные действия.
Фото: обнаруженные парашюты (mvs.gov.ua)
Напомним, пограничники вечером 28 апреля зафиксировали нарушение воздушной границы Украины со стороны Румынии. Самолет приземлился в Житомирской области, что находящиеся в нем лица задержаны, они подозреваются в контрабанде сигарет.
Ранее, 25 апреля сотрудники Львовского пограничного отряда обнаружили 66 килограммов янтаря в микроавтобусе, следовавшем в Польшу.