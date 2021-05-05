У границы с РФ украинские правоохранители обнаружили четыре парашюта

Во время патрулирования пограничники заметили четырех человек. Трое двигались неподалеку от государственной границы на территории РФ, а один человек - на территории Украины.

На указанное направление вышла группа реагирования одного из подразделений охраны государственной границы.

В ходе дальнейших поисковых действий пограничники обнаружили четыре сумки. Они находились в камыше неподалеку от государственной границы. Осмотрев находку, пограничники обнаружили в ней четыре парашюта, которые впоследствии передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов Украины.

Правоохранительными органами начато досудебное расследование по ст. 333 "Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю", в рамках которого проводятся неотложные следственные действия.

Фото: обнаруженные парашюты (mvs.gov.ua)