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Біля кордону з РФ українські правоохоронці виявили чотири парашути

Автор: РБК-Україна

Біля кордону з РФ українські прикордонники виявили чотири парашути. Почато досудове розслідування.

Про це повідомили у прес-службі МВС.

Під час патрулювання прикордонники помітили чотирьох осіб. Троє рухалися неподалік від державного кордону на території РФ, а одна особа - на території України.

На зазначений напрямок вийшла група реагування одного з підрозділів охорони державного кордону.

В ході подальших пошукових дій прикордонники виявили чотири сумки. Вони знаходилися в очереті неподалік від державного кордону. Оглянувши знахідку, правоохоронці виявили в ній чотири парашути, які згодом передали співробітникам компетентних правоохоронних органів України.

Правоохоронними органами розпочато досудове розслідування за ст. 333 "Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю", в рамках якого проводяться невідкладні слідчі дії.

Фото: виявлені парашути (mvs.gov.ua)

Нагадаємо, прикордонники ввечері 28 квітня зафіксували порушення повітряного кордону України з боку Румунії. Літак приземлився в Житомирській області, що знаходилися в ньому особи затримані, вони підозрюються в контрабанді сигарет.

Раніше, 25 квітня співробітники Львівського прикордонного загону виявили 66 кілограмів бурштину в мікроавтобусі, що прямував до Польщі.

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