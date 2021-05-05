Біля кордону з РФ українські правоохоронці виявили чотири парашути

Біля кордону з РФ українські прикордонники виявили чотири парашути. Почато досудове розслідування.
Про це повідомили у прес-службі МВС.
Під час патрулювання прикордонники помітили чотирьох осіб. Троє рухалися неподалік від державного кордону на території РФ, а одна особа - на території України.
На зазначений напрямок вийшла група реагування одного з підрозділів охорони державного кордону.
В ході подальших пошукових дій прикордонники виявили чотири сумки. Вони знаходилися в очереті неподалік від державного кордону. Оглянувши знахідку, правоохоронці виявили в ній чотири парашути, які згодом передали співробітникам компетентних правоохоронних органів України.
Правоохоронними органами розпочато досудове розслідування за ст. 333 "Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю", в рамках якого проводяться невідкладні слідчі дії.
Фото: виявлені парашути (mvs.gov.ua)
Нагадаємо, прикордонники ввечері 28 квітня зафіксували порушення повітряного кордону України з боку Румунії. Літак приземлився в Житомирській області, що знаходилися в ньому особи затримані, вони підозрюються в контрабанді сигарет.
Раніше, 25 квітня співробітники Львівського прикордонного загону виявили 66 кілограмів бурштину в мікроавтобусі, що прямував до Польщі.