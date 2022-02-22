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Границы признания Россией "ЛДНР". Официально решения пока нет

Автор: Анастасия Рокитна

В России еще не приняли решение по границам "ЛДНР". Сначало хотят ратифицировать договор о дружбе.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на РБК.

По ее словам, решение о признании независимости "ЛДНР" не было обусловлено эмоциями.

"Давайте все-таки дадим сегодня нашим законодателям сыграть свою роль и дадим правовому процессу (ратификация соглашений, - ред.) свершиться", - ответила Захарова на вопрос, в каких границах Россия признает "ЛНР" и "ДНР".

В то же время, глава думского комитета по СНГ Калашников (КПРФ) заявил, что "ЛНР" и "ДНР" будут признаны в границах Донецкой и Луганской областей.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников отреагировал на признание Россией "ЛДНР". По его словам, Кремль таким образом признал свою агрессию против Украины.

Подробнее о признании Путиным "ЛДНР" и последствиях этого решения - в материале РБК-Украина.

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