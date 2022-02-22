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Межі визнання Росією "ЛДНР". Офіційно рішення поки немає

Автор: Анастасія Рокитна

У Росії ще не прийняли рішення щодо кордонів "ЛДНР". Спочатку хочуть ратифікувати договір про дружбу.

Про це заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на РБК.

За її словами, рішення про визнання незалежності "ЛДНР" не було обумовлено емоціями.

"Давайте все-таки дамо сьогодні нашим законодавцям зіграти свою роль і дамо правовому процесу (ратифікація угод, - ред.) здійснитися", - відповіла Захарова на питання, в яких кордонах Росія визнає "ЛНР" і "ДНР".

У той же час, глава думського комітету по СНД Калашников (КПРФ) заявив, що "ЛНР" і "ДНР" будуть визнані у межах Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков відреагував на визнання Росією "ЛДНР". За його словами, Кремль таким чином визнав свою агресію проти України.

Детальніше про визнання Путіним "ЛДНР" і наслідки цього рішення - у матеріалі РБК-Україна.

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