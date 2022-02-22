Межі визнання Росією "ЛДНР". Офіційно рішення поки немає

У Росії ще не прийняли рішення щодо кордонів "ЛДНР". Спочатку хочуть ратифікувати договір про дружбу.

Про це заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на РБК .

За її словами, рішення про визнання незалежності "ЛДНР" не було обумовлено емоціями.

"Давайте все-таки дамо сьогодні нашим законодавцям зіграти свою роль і дамо правовому процесу (ратифікація угод, - ред.) здійснитися", - відповіла Захарова на питання, в яких кордонах Росія визнає "ЛНР" і "ДНР".

У той же час, глава думського комітету по СНД Калашников (КПРФ) заявив, що "ЛНР" і "ДНР" будуть визнані у межах Донецької та Луганської областей.