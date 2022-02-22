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Границы надежно защищены. Как только увидим рост рисков - вы будете знать, - Зеленский

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский после решения России признать "ДНР" и "ЛНР" заверил украинцев, что украинские границы под надежной защитой. Об изменении ситуации пообещал сообщать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента.

"Наши границы надежно защищены... Мы хорошо различаем провокации и наступление войск агрессора. Как только мы увидим изменение ситуации. Как только мы увидим рост рисков - вы будете обо всем этом знать", - заявил Зеленский.

Как отметил президент, Украина оставляет за собой право на индивидуальную и коллективную самооборону, согласно 51 статье Статута ООН.

Напомним, после признания "ДНР" и "ЛНР" российский президент Владимир Путин поручил ввести войска на территорию ОРДЛО.

Кроме того, очевидцы сообщили, что военная техника оккупантов направляется к линии фронта.

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Владимир ЗеленскийГраница с УкраинойВторжение России в Украину