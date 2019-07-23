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Границу с РФ и Молдовой усилили комплексами ядерного контроля

Новости » Общество    23.07.2019 - 18:48
Границу с РФ и Молдовой усилили комплексами ядерного контроля
Фото: установка комплексов TSA и RAPISCAN (dpsu.gov.ua)

Оборудование существенно повысит технические способности пограничных нарядов

Украинскую границу с Российской Федерацией и Молдовой усилили современными комплексами радиоактивного и ядерного контроля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины. 

Как сообщается, на пунктах пропуска "Великая Писаревка" и "Николаевка", которые находятся на границе с Россией, а также КПП "Староказачье" на границе с Молдовой были введены в эксплуатацию современные высокоэффективные комплексы TSA и RAPISCAN. Это границы ответственности Сумских, Черниговских и Белгород-Днестровских отрядов.

Руководитель программы международной технической помощи Дебра Мун отметила, что Госпогранслужба остается надежным партнером и активной стороной в сфере недопущения трансграничного перемещения источников ионизирующего излучения и ядерных материалов.

"Полученное оборудование существенно повысит технические способности пограничных нарядов, уменьшит нагрузку на личный состав и позволит эффективно выявлять и противодействовать незаконному перемещению опасных радиоактивных материалов через границу", - говорится в сообщении. 

Отметим, начиная с 2005 года стационарными комплексами оборудованы 74 пункта пропуска, кроме того органы Госпогранслужбы также получили 20 систем на базе автомобилей.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что США будут способствовать развитию корабельно-катерного состава Государственной пограничной службы Украины, а именно передадут ведомству два катера, которые будут обслуживать 25 человек. 

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский призвал руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен написать заявления об увольнении


 
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