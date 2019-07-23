США передадут украинским пограничникам 2 катера

Фото: у 2018-му США передали Україні перші два патрульні катери класу "Айленд" (mil.in.ua)

Два катера будут обслуживать 25 человек

Соединенные Штаты Америки будут способствовать развитию корабельно-катерного состава Государственной пограничной службы Украины, а именно передадут ведомству два катера. Об этом сказал в Киеве советник по программе экспертного контроля и безопасности границ посольства США Кевин Кильер, передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, два катера будут обслуживать 25 человек.

"Мы работаем с украинской стороной в вопросах охраны морских границ и выявили потребность в развитии не только инфраструктуры морских подразделений, но и необходимость обновления флота. Было принято решение о предоставлении морской охране пограничной службы двух катеров, которые будут обслуживать 25 человек", - сообщил Кильер.

Кроме того, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор отметил, что США продолжат оказывать помощь Украине из-за агрессии России, в частности на море. Он отметил, что безопасность в Азовском и Черном морях Украины - важный вопрос безопасности не только для Украины, но и для всего мира.

"Украина - это ворота между Востоком и Европой, поэтому мы должны помогать Украине", - отметил Тейлор.

Он подчеркнул, что Штаты выделили 4 миллиона долларов на создание скорой группы реагирования в городах Мариуполь и Бердянск, и сейчас есть необходимость создания современных центров их постоянной дислокации и ремонта судов.

Напомним, в августе прошлого года анонсировалось, что Соединенные Штаты Америки (США) передадут Украине катера, которые усилят способности в Черноморском бассейне.

Как писало РБК-Украина, патрульные катера класса Island, которые Соединенные Штаты обещали предоставить Украине, должны прибыть в июле 2019 года.