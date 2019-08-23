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За границей работает более 3 миллионов украинцев, - Рева

Новости » Экономика    23.08.2019 - 18:24
За границей работает более 3 миллионов украинцев, - Рева
Фото: Андрей Рева (РБК-Украина)

При этом рост количества трудовых мигрантов в последнее время не наблюдается

Постоянно за пределами Украины работают 3,2 миллиона человек, периодически работали за границей 7-9 миллионов украинцев. Об этом на пресс-конференции заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает Finance.ua.

Как заявил глава Минсоцполитики, самая большая волна миграции наблюдалась в 90-х годах - в этот период из Украины выехали около 7 миллионов работников.

Но в начале 2000-х годов, по его словам, украинцы стали возвращаться на родину.

Рева отметил, что вторая волна миграции наблюдалась в 2015-2017 годах. Сейчас рост миграции снизился.

"Если смотреть по объемам переводов денег в Украину, то в этом году большого прироста не наблюдается. Это говорит о том, что большого роста миграции не наблюдается", - обратил внимание министр.

Напомним, ранее в посольстве Украины в Польше заявили, что с 2014 года количество украинских эмигрантов в Польше увеличилось с 320 тысяч до примерно полутора миллионов человек.

Ранее сообщалось, что отток рабочей силы за границу уменьшил уровень безработицы в Украине на 5,5%. В то же время отмечалось, что 18% трудоспособного населения находится на заработках.


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