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Каждый пятый украинец трудоспособного возраста находится на заработках за границей

Новости » Экономика    29.07.2019 - 14:00
Каждый пятый украинец трудоспособного возраста находится на заработках за границей
Иллюстративное фото (pixabay.com.jpg)

3,2 млн украинцев находятся на постоянном трудоустройстве за рубежом

По данным Министерства социальной политики Украины, 3,2 млн (18%) украинцев трудоспособного возраста находятся на постоянном трудоустройстве за рубежом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический обзор Министерства финансов Украины по июль 2019 года.

Как отмечается, отток рабочей силы за рубеж способствовал уменьшению безработицы в Украине. Так, в июне 2019 года количество безработных сократилось на 5,5%, а количество безработных, претендующих на 1 вакансию, сократилось до 3 человек - это самый низкий показатель за последние годы.

"По данным Минсоцполитики, за рубежом находятся около 3,2 млн трудовых мигрантов из Украины (данные за 2018 год), что составляет почти 18% всего экономического активного населения страны в возрасте 15-70 лет", - говорится в отчете.

Сообщается, что высокие темпы трудовой миграции привели к росту уровня зарплат в Украине.

"В мае 2019 темп роста зарплаты вырос до 7% (по сравнению с маем предыдущего года) из-за того, что украинские работодатели вынуждены конкурировать с европейскими за рабочую силу", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы составили около 80% нелегальных работников на всей территории Чехии.

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