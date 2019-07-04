Число украинских трудовых мигрантов в Польше возросло в 5 раз, - консул

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Количество трудовых мигрантов возросло с 2014 года

Глава консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса сообщила, что количество трудовых мигрантов из Украины в Польше возросло в пять раз: с 320 тысяч до примерно полтора миллиона. Об этом она рассказала в интервью изданию "Укринформ".

Так, рост числа украинских мигрантов начался с 2014 года.

"Действительно, с начала 2014 года наблюдается резкое увеличение количества граждан Украины, которые находятся в Польше. Если до 2014 года их количество оценивалось примерно в 320 тысяч, то сейчас, по неофициальным данным, это полтора миллиона человек", - отметила консул.

При этом по официальной статистике Управления по вопросам иностранцев Польши, гражданам Украины выдано 196 тыс. разрешений на жительство по состоянию на сейчас.

Увеличение количества украинцев в Польше подтверждается и резким ростом количества консульских действий. По словам Крысы, наиболее популярной услугой среди украинцев в Польше сейчас является постановка на консульский учет, которая занимает 60% от общего количества всех действий в украинских консульствах. Это связано с внесением в ноябре 2018 года изменений в Таможенный кодекс Украины о порядке ввоза транспортных средств на иностранной регистрации на территорию Украины.

Она проинформировала, что украинцы в Польше, в основном, выполняют физическую работу: работают на строительстве и ремонтных работах, в транспортной сфере, сельском хозяйстве, сфере обслуживания, на производстве заводов и фабрик.

"Вообще сейчас, наверное, нет такой отрасли в Польше, где бы не работали украинцы", - сказала Крыса.

Кроме того, по данным консула, в Польше есть также небольшой процент украинских граждан, которые работают в сфере IT-технологий, в высших учебных заведениях, в сфере медобслуживания.

Напомним, в мае сообщалось, что в прошлом году 70% разрешений на работу в Польше получили граждане Украины.

Как писало РБК-Украина, по оценкам рекрутингового агентства Personnel Service, на сегодняшний день украинцы работают в каждой пятой польской компании.