За кордоном працює понад 3 мільйона українців, - Рева

Фото: Андрій Рева (РБК-Україна)

При цьому зростання кількості трудових мігрантів останнім часом не спостерігається

Постійно за межами України працюють 3,2 мільйона осіб, періодично працювали за кордоном 7-9 мільйонів українців. Про це на прес-конференції заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає Finance.ua.

Як заявив глава Мінсоцполітики, найбільша хвиля міграції спостерігалася в 90-х роках - у цей період з України виїхало близько 7 мільйонів працівників.

Але на початку 2000-х років, за його словами, українці стали повертатися на батьківщину.

Рева зазначив, що друга хвиля міграції спостерігалася в 2015-2017 роках. Зараз зростання міграції знизилося.

"Якщо дивитися за обсягами переказів грошей в Україну, то в цьому році великого приросту не спостерігається. Це говорить про те, що великого зростання міграції не спостерігається", - звернув увагу міністр.

Нагадаємо, раніше в посольстві України у Польщі заявили, що з 2014 року кількість українських емігрантів у Польщі збільшилася з 320 тисяч до приблизно півтора мільйона осіб.

Раніше повідомлялося, що відтік робочої сили за кордон зменшив рівень безробіття в Україні на 5,5%. Водночас відзначалося, що 18% працездатного населення перебуває на заробітках.



