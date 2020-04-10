ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

За границей от коронавируса умерли 6 украинцев

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 22:59
За границей от коронавируса умерли 6 украинцев

За рубежом 172 гражданина Украины проходят лечение от COVID-19

За рубежом от коронавируса COVID-19 скончались 6 граждан Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Коронавирус: информация от МИД.

Сейчас 172 гражданина Украины проходят лечение от COVID-19 в различных странах, в частности, более всего в Италии - 121, а также в Греции - 22. Выздоровело 19 граждан.

Также отмечается, что 15 369 граждан Украины обратились за помощью в зарубежные дипучреждения в рамках системы “Защита”.

Напомним, по состоянию на вечер 10 апреля в Украине лабораторно подтверждено 2203 случая заболевания коронавирусом. При этом жертвами коронавируса стали уже 69 украинцев. Выздоровел от заболевания 61 пациент.

С начала эпидемии коронавирусом заразились 334 украинских медиков.

Как заявил премьер-министр Денис Шмигаль, снижение заболеваемости коронавирусом в Украине может начаться после Пасхи.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что Украина может обойти пик заболеваемости коронавирусом, который ранее прогнозировали на 14-15 апреля. Ляшко отметил, что обойти пик коронавируса можно лишь при условии строгого соблюдения карантина.

Канада может начать ослаблять карантин уже летом Правительство разработает план выхода Украины из кризиса
Новости Украины МИД УкраиныКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь