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На польской границе задержали украинца с полными коробками фунтов стерлингов

Украина, Вторник 06 октября 2020 23:29
На польской границе задержали украинца с полными коробками фунтов стерлингов
Фото: Мужчина пытался провести через границу тысячи фунтов (dpsu)
Автор: РБК-Украина

На границе с Польшей, в пункте пропуска "Шегини", пограничники задержали украинца, который пытался провести через границу в коробках более 120 тысяч фунтов стерлингов. Он вез их в микроавтобусе.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Углубленный осмотр транспортного средства решили сделать после того, как 36-летний водитель начал волноваться во время проверки документов на оформление микроавтобуса "Мерседес".

"Во время проверки документов водитель заметно волновался, потому пограничники инициировали совместный с сотрудниками таможни углубленный обзор", - говорится в сообщении.

Напомним, СБУ перекрыла канал поставки наркотиков из Украины в "ДНР" транзитом через Россию.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области Служба безопасности Украины разоблачила гражданина Российской Федерации при попытке ввоза в страну огнестрельного оружия. Россиянин пытался ее скрыть в детских игрушках.

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