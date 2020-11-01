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На границе с Венгрией в Закарпатской области образовалась очередь из 100 авто

Закарпатье, Воскресенье 01 ноября 2020 15:36
На границе с Венгрией в Закарпатской области образовалась очередь из 100 авто
Фото: фуры (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

В воскресенье, 1 ноября, на границе с Венгрией в Закарпатской области образовалась очередь из 100 автомобилей. На других пунктах пропуска очередей не наблюдается.

Об этом сообщает пресс-центр Западного управления Государственной пограничной службы.

Согласно данным, очереди наблюдаются в пункте пропуска "Лужанка". Пересечь границу хотят 100 автомобилей. Такая ситуация наблюдается по состоянию на 15:00.

Ранее РБК-Украина писало, что контрольный пункт "Косино–Барабаш" на границе Украины с Венгрией возобновил работу 22 октября. Людей пропускают только в 30-километровую приграничную зону на территорию Венгрии.

Напомним, ранее пограничники сообщали о возможном замедлении пропускных операций в пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе Украины и Польши из-за технических работ в пункте пропуска "Дорогуск".

Также сообщалось, что Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон. Среди прочего, "красными" стали Польша, Грузия и Хорватия.

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