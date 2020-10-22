ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

На границе с Венгрией возобновил работу пункт пропуска

Закарпатская область, Четверг 22 октября 2020 08:45
На границе с Венгрией возобновил работу пункт пропуска
Фото: пограничник (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: РБК-Украина

Контрольный пункт "Косино–Барабаш" на границе с Венгрией возобновил работу в четверг, 22 октября. Через КПВВ пропускают только в 30-километровую приграничную зону на территорию Венгрии.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Пропуск для транзитного проезда через Венгрию работать не будет по решению венгерской стороны.

Отметим, в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом Венгрия закрыла границы для иностранцев, однако не для всех. Посольство Украины в Венгрии объяснило, кто может попасть в страну.

На украинско-венгерской границе для въезда в Венгрию можно использовать исключительно пункты пропуска "Тиса", "Лужники" и "Вилок".

Ранее пограничники заявляли о возможном замедлении пропускных операций в пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на украино-польской границе из-за технических работ в пункте пропуска "Дорогуск".

Напомним, на пункте пропуска "Ягодин" образовалась большая очередь транспортных средств. Так, на въезд в Украину ожидали около 800 грузовиков, на выезд - около 300.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество КПВВВенгрия

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь