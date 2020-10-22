На границе с Венгрией возобновил работу пункт пропуска

Фото: пограничник (facebook.com/DPSUkraine)

Контрольный пункт "Косино–Барабаш" на границе с Венгрией возобновил работу в четверг, 22 октября. Через КПВВ пропускают только в 30-километровую приграничную зону на территорию Венгрии.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Пропуск для транзитного проезда через Венгрию работать не будет по решению венгерской стороны.

Отметим, в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом Венгрия закрыла границы для иностранцев, однако не для всех. Посольство Украины в Венгрии объяснило, кто может попасть в страну.

На украинско-венгерской границе для въезда в Венгрию можно использовать исключительно пункты пропуска "Тиса", "Лужники" и "Вилок".

Ранее пограничники заявляли о возможном замедлении пропускных операций в пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на украино-польской границе из-за технических работ в пункте пропуска "Дорогуск".

Напомним, на пункте пропуска "Ягодин" образовалась большая очередь транспортных средств. Так, на въезд в Украину ожидали около 800 грузовиков, на выезд - около 300.