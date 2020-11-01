ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На кордоні з Угорщиною в Закарпатській області утворилася черга зі 100 авто

Закарпаття, Неділя 01 листопада 2020 15:36
На кордоні з Угорщиною в Закарпатській області утворилася черга зі 100 авто
Фото: фури (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

У неділю, 1 листопада, на кордоні з Угорщиною в Закарпатській області утворилася черга зі 100 автомобілів. На інших пунктах пропуску черг не спостерігається.

Про це повідомляє прес-центр Західного управління Державної прикордонної служби.

Згідно з даними, черги спостерігаються в пункті пропуску "Лужанка". Перетнути кордон хочуть 100 автомобілів. Така ситуація спостерігається станом на 15:00.

Раніше РБК-Україна писало, що контрольний пункт "Косино–Барабаш" на кордоні України з Угорщиною відновив роботу 22 жовтня. Людей пропускають тільки в 30-кілометрову прикордонну зону на територію Угорщини.

Нагадаємо, раніше прикордонники повідомляли про можливе уповільнення пропускних операцій у пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні України та Польщі через технічні роботи у пункті пропуску "Дорогуськ".

Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон. Серед іншого, "червоними" стали Польща, Грузія і Хорватія.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство пограничникиУгорщинаУкраїна

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся