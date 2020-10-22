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На кордоні з Угорщиною відновив роботу пункт пропуску

Закарпатська область, Четвер 22 жовтня 2020 08:45
На кордоні з Угорщиною відновив роботу пункт пропуску
Фото: прикордонник (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: РБК-Україна

Контрольний пункт "Косино–Барабаш" на кордоні з Угорщиною відновив роботу в четвер, 22 жовтня. Через КПВВ пропускають лише в 30-кілометрову прикордонну зону на територію Угорщини.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Пропуск для транзитного проїзду через Угорщину працювати не буде за рішенням угорської сторони.

Зазначимо, у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом Угорщина закрила кордони для іноземців, проте не для всіх. Посольство України в Угорщині пояснило, хто може потрапити в країну.

На українсько-угорському кордоні для в'їзду в Угорщину можна використовувати виключно пункти пропуску "Тиса", "Лужники" і "Вилок".

Раніше прикордонники заявляли про можливе уповільнення пропускних операцій у пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на україно-польському кордоні через технічні роботи у пункті пропуску "Дорогуськ".

Нагадаємо, на пункті пропуску "Ягодин" утворилася велика черга транспортних засобів. Так, на в'їзд в Україну чекали близько 800 вантажівок, на виїзд - близько 300.

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