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На границе с Венгрией возобновляется работа еще одного КПВВ

Киев, Среда 21 октября 2020 18:35
На границе с Венгрией возобновляется работа еще одного КПВВ
Фото: КПВВ "Косино-Барабаш" (sfs.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В четверг, 22 октября, на границе с Венгрией возобновит свою работу КПВВ "Косино - Барабаш". О возобновлении работы пропускных операций сообщили венгерские пограничники.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По информации венгерской стороны, пропуск лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Косино - Барабаш" будет осуществляться исключительно в 30 километровую зону на территорию Венгрии.

При этом отмечается, что пропуск с целью транзитного проезда по территории Венгрии осуществляться не будет.

Напомним, с 1 сентября в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом Венгрия закрыла границы для иностранцев, однако не для всех.

Кроме того, ранее сообщалось, что Венгрия приняла решение закрыть границы для иностранцев с 1 сентября в рамках борьбы с распространением COVID-19.

Добавим, что ранее пограничники заявляли о возможном замедлении пропускных операций в пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на украино-польской границе из-за технических работ в пункте пропуска "Дорогуск".

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