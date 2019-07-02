На границе с Венгрией приостановят работу пункта пропуска

На границе с Венгрией в среду, 3 июля, временно приостановят работу пункта пропуска "Чоп-Захонь". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Западного регионального управления Госпогранслужбы в Facebook.

В пограничной службе отметили, что пункт пропуска не будет работать из-за замены оборудования. Планируется, что работы продлятся два-три часа.

"Чопский пограничный отряд просит путешественников учесть данную информацию, и по возможности, выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Государственная служба Украины активизировала работу пограничной разведки перед внеочередными выборами в Верховную раду.

Кроме того, с 1 июня в Украине начали действовать сезонные ограничения на передвижение большегрузного транспорта. Таким образом, в днем при температуре выше +28 градусов ввели ограничение и запрет на передвижение по дорогам общего пользования государственного значения грузового транспорта фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Также с 1 июня контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил переходят на летний режим работы. Таким образом, в течении всего летнего периода контрольно-проверочные и пропускные процедуры на всех КПВВ будут совершаться с 6:00 до 20:00.