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ГПСУ активизировала работу пограничной разведки перед выборами

Новости » Выборы 2019    02.07.2019 - 15:10
ГПСУ активизировала работу пограничной разведки перед выборами
Фото (dpsu.gov.ua)

Сегодня состоялось рабочее совещание в МВД по поводу подготовки к парламентским выборам

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) активизировала работу пограничной разведки перед внеочередными выборами в Верховную раду. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Сегодня, 2 июля, под председательством первого заместителя Министра внутренних дел Сергея Ярового прошло рабочее совещание по подготовке к внеочередным выборам в парламент. В ходе совещания Яровой отметил, что данная парламентская предвыборная кампания отличается от президентской своей политической напряженностью и загруженностью на личный состав системы МВД.

Во время своего выступления председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко сказал, что в каждом органе и подразделении пограничного ведомства Украины определены ответственные лица из числа руководящего состава для взаимодействия с избирательными комиссиями для оперативного решения вопросов, находящихся в компетенции службы.

"В Администрации Госпогранслужбы будет действовать оперативный штаб на региональном и территориальном уровнях, оперативные и ситуационные группы. Учитывая опыт предыдущих лет, основные усилия сосредоточены на контроле и координации действий на международных сообщениях. В первую очередь это связано с присутствием на выборах иностранных наблюдателей, оформление их в приоритетном порядке, вне очереди. Наряду с этим будут осуществляться меры для скорейшего оформления граждан Украины, которые накануне выборов будут прибывать из-за границы или временно оккупированных территорий. С целью повышенной защиты границы активизирована работа пограничной разведки", - сказал Дейнеко.

Напомним, на время проведения выборов в Верховную раду Украины будет увеличено число нарядов полиции превенции. 

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