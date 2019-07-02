На кордоні з Угорщиною призупинять роботу пункту пропуску

На кордоні з Угорщиною в середу, 3 липня, тимчасово призупинять роботу пункту пропуску "Чоп-Захонь". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Західного регіонального управління Держприкордонслужби у Facebook.

В прикордонній службі відзначили, що пункт пропуску не буде працювати через заміну обладнання. Планується, що роботи триватимуть два-три години.

"Чопский прикордонний загін просить мандрівників врахувати дану інформацію і по можливості, обирати інші пункти пропуску для перетину кордону", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Державна служба України активізувала роботу прикордонної розвідки перед позачерговими виборами у Верховну раду.

Крім того, з 1 червня в Україні почали діяти сезонні обмеження на рух великовантажного транспорту. Таким чином, вдень при температурі вище +28 градусів ввели обмеження і заборону на пересування по дорогах загального користування державного значення вантажного транспорту фактичною масою понад 24 тонн і навантаженням на вісь більше 7 тонн.

Також з 1 червня контрольні пункти в'їзду-виїзду в районі проведення операції Об'єднаних сил переходять на літній режим роботи. Таким чином, протягом всього літнього періоду контрольно-перевірочні та пропускні процедури на всіх КПВВ будуть відбуватися з 6:00 до 20:00.