ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На кордоні з Угорщиною відкрили пункти пропуску

Новини » Суспільство     29.06.2020 - 12:35
На кордоні з Угорщиною відкрили пункти пропуску
Фото: перевірка на кордоні (dpsu.gov.ua)

В’їзд в Угорщину без карантину можливий громадянам, які в'їжджають до країни в межах 30-кілометрів

Від сьогодні Угорщина відкрила всі чотири пункти пропуску на кордоні з Україною. До цього працював лиш один пункт пропуску "Захонь - Чоп".

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Таким чином з 01:00 понеділка повністю відновили роботу пункти пропуску: "Вилок - Тисабеч", "Лужанка - Берегшурань", "Косино - Барабаш" та "Дзвінкове - Лонья". Однак відвідати Угорщину без карантину можна лиш тим громадянам, які в'їжджають до країни в межах 30-кілометрової зони, але вони зобов'язані покинути її протягом 24 годин.

В’їзд в Угорщину з транзитною метою можливий за наявності документа про постійне місце проживання, дозволу на перебування, дозволу на проживання, візи на тривале працевлаштування іншого документа, що підтверджує право на тривале перебування в країні призначення. Також особа повинна надати згоду на перевірку на наявність COVID-19 і не мати ознак хвороби.

Нагадаємо, Угорщина відновила автобусне сполучення з Україною.

Раніше РБК-Україна писало, що 25 червня на кордоні з Угорщиною утворилася велика черга з автомобілів.

Також Україна 19 червня зі свого боку відновила роботу всіх пунктів пропуску на кордоні з країнами Європейського союзу.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Угорщинапункт пропуска
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся